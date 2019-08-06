【東體爭議】哥利摩亞：馬古尼值4,000萬鎊

曼聯用破後衛轉會費紀錄8,000萬鎊簽入哈利馬古尼，上季漏洞多多嘅防線終於有位頂級球星壓陣，全球曼迷興奮莫名。不過，利物浦名將哥利摩亞就話，哈利馬古尼嘅級數同利物浦中堅華基爾雲迪積克仍有一段距離，仲話曼聯今次係「買貴咗」，指哈利馬古尼實際價值只係4,000萬鎊。



依家做講波佬嘅哥利摩亞，喺曼聯官宣後即大噴口水：「我好鍾意同尊敬哈利馬古尼，佢係一個好球員、好領袖，不過佢同華基爾雲迪積克唔同層次，要一個有領導能力嘅英格蘭球員，馬古尼絕對合格，但講到拎英超或者歐聯冠軍，就要簽雲迪積克。即使喺依家呢個瘋狂膨脹嘅轉會市場，曼聯今次收購仍然買貴咗，我認為馬古尼嘅價值係4,000萬鎊。」



正所謂人比人、比死人，華基爾雲迪積克係可遇不可求，身價嘅嘢好視乎買賣雙方意願同環境，並唔係一個「實力指數」，簽入哈利馬古尼無疑係曼聯一次非常重要嘅收購，值得球迷期待。不過，如果有得揀，用8,000萬鎊搶馬菲斯迪歷特，可能係更加好嘅投資，可惜世界冇「如果」...



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。