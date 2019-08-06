港超聯　馮凱文+郭嘉諾 = 綠戰士「雙帥」

力爭衞冕港超聯的和富大埔，周二（6日）早上假大埔運動場進行拜神儀式，下午則於廣福球場，由「雙帥」馮凱文和郭嘉諾，帶領超過一打的新球員正式操練。



新一季兼任球隊總監，與郭嘉諾同時出任主教練的馮凱文透露，在接掌球隊後便力邀足球理念跟自己相近的『嘉諾Sir』幫忙︰「其實當凱景落實降班之後，我就冇諗過會繼續喺港超呢個平台執教，之後大約6月尾喺一個機緣巧合下同和富大埔接觸，去到7月頭就正式接手呢支上季嘅港超冠軍。我都知道自己上季護級失敗，嚟到衞冕球隊，身份會有少少尷尬，所以就第一時間搵『郭Sir』幫手，始終佢係我近年比較欣賞嘅教練。」



「大頭文」續稱：「其實搵『嘉諾Sir』嘅原因，係我哋嘅目標都好一致，大家都好重視本地球員，佢之前教到有好成績之餘，都會重用一啲年青球員，而我哋喺呢方面嘅目標亦都係一樣嘅。嚟緊一年我哋除咗希望可以保持到好成績之外，都想發掘到一啲年青球員。」



「馮Sir」亦強調，球隊來季不會放棄參與亞洲賽，而來季班費則維持約1,500萬港元左右，更透露目前仍在物色新球員加盟︰「球隊加入咗幾位有質素同有經驗嘅球員，例如陸志豪同陳文輝，亦有車潤秋重返大埔，再加埋原有嘅球員，我相信呢班球員班底唔差。球隊目前都有一啲中堅外援係斟介中，會喺稍後落實，個別位置都仲會加人增強實力，遲啲簽實咗就會公布。」「綠戰士」將於月中前往泰國集訓，並於當地跟泰超及泰甲球隊進行3場友誼賽，



至於另一位主教練郭嘉諾透露在6月下旬獲「馮Sir」邀請加盟，而自己在8至11月需赴雲南繼續修讀專業級教練牌照（Pro License）課程，加上出戰亞冠盃外圍賽需有一個擁有Pro License的主教練，故他說「雙教練」的安排「十分吸引」。吸引「郭Sir」的，還有新挑戰：「我出道到依家，大部分球隊都係冇乜資源、期望，但係好開心對上幾個比賽喺冇乜資源、好多年輕球員嘅情況下，都得到唔錯嘅成績。呢個都係我嚟大埔嘅其中一個原因，我想挑戰吓自己，去試吓唔同崗位，喺有限資源下點樣用一班年輕球員喺國際賽事落到好成績，呢樣係我想做到嘅嘢！」他補充謂「馮Sir」的罰球、角球戰術較有心思，能彌補自己的不足，期望這次合作能為大埔，甚至香港隊貢獻更多。



球隊人腳出現大變動，「郭Sir」對聯賽雖未感樂觀，但仍堅信「足可圓夢」：「我從來冇諗過要球隊衞冕聯賽冠軍，因為咁講係唔現實，但係我希望以呢班年輕球員去爭取最好嘅成績。上季球隊攞咗聯賽冠軍，但我相信球迷呢個夢係未完，希望帶到球迷去亞冠嘅球場，圓佢哋呢一個夢想。」他更期盼球隊陣中多名「失意軍人」如：麥保美、陳文輝等，能把握機會迎接職業生涯第二春。