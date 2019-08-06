港超聯　再投和富大埔 車潤秋：彌補遺憾

去季港超聯冠軍和富大埔周二（6日）正式開操，新季雖流失多名主力球員，但同時獲車潤秋、陸志豪、陳文輝從冠忠南區來投，三人均盼望能為隊中年輕球員成長，作出貢獻。



繼2016至17球季再度加盟的車潤秋明言：「大埔對我嘅職業生涯好重要，第一次加盟係累積經驗；第二次自己喺南華唔係好順，返嚟攞番啲感覺；今次球隊需要我，加上可以再同『馮Sir』合作係一件好開心嘅事！」他續指：「依家自己職業生涯都去到第10季，兜兜轉轉再返嚟，當年我第一次踢大埔，因為自己仲係外援身分所以冇得踢，今次返嚟有得代表大埔踢亞洲賽，算係彌補番上次嘅遺憾。」他補充謂：「嗰陣我後生都係靠一班大哥帶住，依家調返轉要帶番一班細嘅，慢慢教吓佢哋，大家打成一片嘅時候，可能會有唔錯嘅效果。」



至於陸志豪就期望憑藉自己的經驗能協助年輕球員成長，特別是在落後時，如何扳平，甚至反勝。他亦坦言自己去季未有取得入球，來季希望能保持身體健康並取得入球。



陳文輝則稱「嘉諾Sir」給予很大自由度，希望自己在踢法上能比之前進取。他又說自己近季都較少出場，新季期望能爭取更多出場機會，亦希望能打破入球荒。