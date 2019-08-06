前無古人！42歲卡特回歸鷹隊仲未退

跨越兩個世紀，由90年代打到20世紀，前無古人，相信來者都很難搵！42歲老將卡特(VINCE CARTER)在NBA新賽季將會重回鷹隊效力，簽下一份為期一年的合約，這位高齡球星創下了紀錄，由上世紀的90年代起，若順利在明年2020年都出戰，他在四個10年都有征戰NBA，果然厲害。



據美媒透露卡特與鷹隊己簽下合約，新賽季將是他第22個NBA賽季，預計賽季結束這位飛人將會退役，而卡特創造了NBA史上征戰最長的紀錄，成為首位征戰22年的球員，超越了加納特、魯域斯基、韋利斯及巴里殊的（21年職業球員）紀錄。



有飛人之稱的卡特過去在鷹隊出戰超過76場比賽，在17分鐘出場時間裡，場均得分7.4分。過去曾8次入選全明星陣容，是一代球迷心目中最受歡迎球員之一，在多倫多及新澤西渡過生涯的巔峰，2000年隨美國男籃夢之隊贏得奧運金牌，在前一年卡特贏得NBA最佳新秀榮譽。





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