終極一買　曼聯半價搶熱刺艾歷臣！

繼丹尼爾占士、雲比沙卡、哈利馬古尼之後，曼聯今個夏天仲未買完，轉會窗關閉之前，仲可能以超低價搞掂基斯甸艾歷臣！艾歷臣早前表明，希望可以過檔皇馬，可惜銀河艦隊對佢冇興趣，所以仲係未走得甩。英國《每日郵報》報道，曼聯希望買埋艾歷臣；而因為艾歷臣只剩1年合約，如果依家唔賣，下個夏天就要畀佢免費離隊，曼聯希望呢用呢點，以半價引入呢名丹麥好波之人。



雖然艾歷臣成名已久，但只係得27歲，未來仲有大把貢獻，曼聯對佢有興趣非常合理。據英國傳媒報道，熱刺認為艾歷臣值1.3億鎊，但因為最大潛藏買家皇馬遲遲冇出手，所以艾歷臣要值呢個數都好難。據知曼聯方面希望以大約6000萬鎊，希望買入艾歷臣；如果熱刺呢刻唔放人、到1月先放嘅話，價錢只會更低。



曼聯中場大將保羅普巴，依然有機會離開，但唔好以為周四英國轉會窗完咗，普巴就會繼續留喺曼聯，因為西班牙、意大利等地嘅轉會窗，會遲3周先完結，故開咗咧都或者會隨時走。曼聯當然要做足準備，如果艾歷臣真係日內入魔，即表示普巴大有機會走人。



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