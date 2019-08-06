方力申跟J.Lin學嘢　以一敵百差啲心臟病

林書豪 - 李群籃球聯盟主辦的「林書豪國際精英訓練營・中國站」在廣州南沙體育館續演。過百名來自大中華區的參加者當中，不乏香港人熟悉的臉孔，包括藝人方力申（小方）和籃球神童鄭珀麟（Isaac）。說到林書豪在台灣佈道會黯然落淚，小方大感心痛，直言對方「絕對值得擁有冠軍指環」。而Isaac相信只要堅持到底，總會迎來希望。



前香港游泳代表方力申日前宣布，未來半年「重投運動員身份」，備戰11月5日舉辦的「香港環島泳45公里慈善挑戰」。不過最近兩天，他除了練水，還躋身U13組別，北上廣州參加訓練營。「我會出戰星期六（10日）的林書豪明星賽。畢竟很久沒有打球了，唯有臨急抱佛腳。」他爽朗笑笑，說最喜歡「以一敵百」遊戲環節——參賽者各自控球，並設法把其他球員的籃球撥出界外。「差點心臟病發！多怕突然發現自己有隱病，不能游環島泳。雖然很累，但三小時訓練眨眼就過。很可惜我沒有籃球天賦，否則不會游水，一定打籃球，好玩好多！」



訓練營期間，林書豪示範不同運球技巧，包括胯下、變向、後手運球等，小方坦言「長知識」：「他的基本功出神入化，也說了很多發人深省的說話。最深刻的是『練球過程必然充滿失敗，但永遠不要害怕，因為失敗會驅使進步』。」這些說話，相信林書豪不僅告訴學員，同時也說給自己聽。畢竟NBA自由市場開啟至今，他還未確定落腳處，早前在台灣佈道會更加落淚表示「感覺被NBA放棄」、「不配冠軍」等。小方大感心痛：「他是華人之光，我想說，他絕對值得擁有這枚冠軍指環。他有能力，只有欠缺機會。」他續說年過七十的爸爸也是林書豪「忠粉」，周六會特意前來觀看明星賽。



剛剛小學畢業的籃球神童鄭珀麟，曾經在史堤芬居里訓練營，單對單挑戰「咖哩仔」成功得分。這次他和翟晋德同獲林書豪點名，要求示範運球動作，事後他在社交媒體表示：「他說他喜歡我的控球！」林書豪堅持不懈的形象深入民心，跟其他學員一樣，Issac最想學習他的態度，「即使還沒找到新東家，但不要放棄，正如他教會我們，只要繼續努力一定會迎來希望。」



●記者許思彤南沙直擊







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