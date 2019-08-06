首設項目即有牌落袋　馬會新星全青會搶鏡

正在山西太原爭逐全國青年運動會的香港馬術隊，傳來喜訊，周一（5日）完成第四天馬術項目賽事，代表香港馬會青少年馬術隊的陳萃彥，在體校甲組盛裝舞步個人賽決賽摘銅，這也是香港於全國青運會取得的首項馬術項目獎牌。



馬會青少年馬術隊成員陳萃彥夥拍馬匹「小亮亮」以70.810分的成績，在20名參賽騎手中奪得銅牌，冠軍及亞軍分別是來自新疆的曹葉龍及廣東省的邱淑蓮。其他參賽騎手分別來自北京、上海、及寧波等多個省市和地區。陳萃彥賽後表示驚喜，又指獎牌令自己在日後的比賽更有信心。



全青會今年首次引入馬術項目，包括三項賽、場地障礙賽及盛裝舞步賽，其中場地障礙賽將於8月7日及8日舉行。馬會一直致力推動馬術運動發展，在2008年分別成立了馬會馬術隊及青少年馬術隊，培育本地精英騎手，隊員在多項國際比賽中贏得獎牌。





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