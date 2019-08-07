王瑋婷做得分王　港女隊世錦賽挑戰美國

香港棍網球隊在加拿大舉行的女子U19世界棍網球錦標賽，以2勝2負成績獲得小組第3名，順利躋身16強爭標淘汰賽，將與美國爭晉級。



港隊在小組首仗憑周旨程、王瑋婷分別取得5個及3個入球，贏以色列11比7。雖然其後面對實力較強的波多黎各及易洛魁聯盟均落敗，但最後一場小組賽以21比2擊敗比利時，其中王瑋婷更取得9個入球，成為球隊得分王。



女子U19世界棍網球錦標賽於8月1至10日舉行，其他參賽隊伍包括：A組的加拿大、美國、英格蘭、澳洲，B組的新西蘭、日本、威爾斯、蘇格蘭，C組的德國、牙買加、韓國、中國、肯雅，D組的捷克、愛爾蘭、墨西哥、中華台北。除了香港，墨西哥、中國及比利時均為首次參與這項賽事，而牙買加、肯雅、波多黎各及中華台北則是首次出席世界性的棍網球賽事。賽事首屆冠軍由澳洲奪得，之後美國連續4屆擊敗澳洲贏得錦標，而東道主加拿大則是上屆冠軍。





支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh