熱身賽曉飛又點　久保健英無緣皇馬一隊

西甲班霸皇家馬德里今夏引入兩名新兵包括巴西嘅洛迪高高斯，以及日本嘅久保健英，雖然之前佢哋喺熱身賽表現出色，贏盡讚賞，可惜喺嚟緊西甲開季，佢哋都唔會為「銀河艦隊」A隊上陣。當中洛迪高高斯如果喺B隊接現理想，都仲可能有翻身機會，反而久保健英則因為冇歐盟護照，今季整定全季踢B隊。



皇馬今晚深夜會作客同薩爾斯堡，不過之前熱身賽都有為皇馬上陣嘅新星孖寶都唔喺大軍名單，反而較後時間皇馬B隊有場熱身賽，就見到洛迪高高斯同久保健英個名。事實上，洛迪高高斯之前喺熱身賽試過射入靚野球，久保健英雖然仲未入波，但個人突破同傳送都好搶鏡。

不過，根據《馬卡報》所講，佢兩個今季都係會先效力皇馬B隊，但由於皇馬A隊目前只剩番一個非歐盟球員名額，呢個名額將會分配畀洛迪高高斯，只要呢位巴西新星開季後表現出色，就有機會好似上季雲尼斯奧斯祖利亞一樣，季中開始被抽調番上A隊作賽。至於久保健英，由於未能註冊A隊，除非情況有突娛，否則就會全季踢B隊。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。