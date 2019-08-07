港超聯　東方龍獅友賽大炒佳聯元朗

港超球隊東方龍獅繼周二（7日）進行開操後首場友賽，並以4比0擊敗愉園後，周三（7日）再於天業路公園足球場跟佳聯元朗拍跳，並憑着利馬、艾華頓、艾華度及鍾偉強各入一球，以4比1取得大勝。



東方龍獅於開賽20分鐘便由利馬主射罰球中楣彈入網領先，而佳聯元朗則於7分鐘後由守衞王睿上前助攻接應隊友左路傳中跳頂入網追成1比1。今仗倒戈的慕沙，戰至33分鐘妙傳予艾華頓射入，為東方龍獅再度領先，而艾華頓隨後在完半場前再有一記攻門中柱，雖然未能為球隊在換邊場將比數拉開，不過東方龍獅在換邊後先有艾華度於60分鐘在禁區內搏得12碼並親自射入，再加上鍾偉強在3分鐘後接應茹子楠右路橫傳近射入網，最終東方龍獅保持4比1的勝果至完場。



東方龍獅主教練李志堅賽後表示，球員暫時表現尚可，而友賽時間已由3節30分鐘改為2節45分鐘的形式進行，球員的輪換亦比較少，讓球員逐漸重拾比賽狀態，並指目前仍未有主力陣容的腹稿，因為需要因應不同對手的踢法，尋找最佳的踢法。



於季前首次與港超球隊對行友賽的佳聯元朗，今夏陣容人腳變化較大，有謝偉俊、陳柏衡、杜馬思、基爾頓、陳曉鋒、郭子堦、慕沙、陳廣豪及李藹軒等多名球員離隊，而新加盟的球員則包括曾至孝、黎厚希、黃晉軒、彭超然、曾梓軒，以及3位巴西新援和跟傑志續借的門將陳嘉豪。主教練陳文俊則指，球隊目前仍在不同層面上作出嘗試中，陣中有很多新球員走在一起需要磨合，球隊嘗試了不同陣式去觀察其效果，並認為以球隊上半場的表現而言尚算不錯，球員能夠貫徹並做出球隊想希望做出的部署，但在時間性或力度上等方面需要改善，不過在合作或溝通上仍需要一些時間去提升。然而，球隊在下半場作出了一些調動，加上對手陣式亦有轉變，所以霎時間變得有點混亂。





