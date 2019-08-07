歷盡高低堅持追夢　林書豪：我愛打波

「有沒有哪位同學，希望有天成為職業球員，打進CBA或NBA？」林書豪問。男孩面面相覷，只有零零星星幾隻手舉起來。他們當中，最年長不過十五歲，恰恰是充滿幻想的年紀，多少想過「成為香港首位NBA球員」、「當下個姚明」、「當下個林書豪」⋯⋯可是經歷五天「林書豪國際精英訓練營・中國站」，切實感受彼此的差距，他們猶豫，膽怯，卻忘記了小時候的林書豪，夢想同樣荒唐，轉眼已經征戰NBA九個賽季。

【記者許思彤南沙直擊】





「我從來不是天才，小時候沒有拿過什麼獎，沒有受邀參加什麼訓練營。」出生在美國加州，充斥著那些為籃球塑造的身高、臂展、速度和彈跳，擁有華人血統，仿佛已經輸在起跑線上。NBA選秀落選，儘管獲得金州勇士簽約，卻三次被下放到發展聯盟。直到那年轉投紐約人，對陣湖人轟進38分7助攻，讓高比拜仁徹底記下他的名字，也讓「林來瘋」現象席捲世界。回憶起來仍然震撼，他說：「那是我最喜歡的一場比賽。一輩子都無法忘記，籃球生涯最珍貴的時刻。」



或者剎那煙火太過璀璨，他隨後跌跌撞撞，受傷，復健，歸來，再受傷，幾乎每季都會轉隊，「其實我也很想像Stephen Curry、Dirk Nowitzki一樣，一生效力一支球隊，但我的路很難。」質疑聲音很多，他們忽略的事實是，「NBA球員平均只會打三四年，而我打了整整九年。」除了總是掛在嘴邊的幸運，還有這幾天最常聽到，同學最想學習的「永不放棄的精神」。



「接二連三的轉隊，你是怎樣堅持下來的？」晚宴時，某個男孩脫口而出，問了這條有點尖銳的問題。「因為我非常非常愛打球，這份愛讓我堅持追夢。」他笑說。短短五天的訓練營，最想讓孩子帶回家的，不是籃球技巧，而是追求夢想的勇氣。「永遠不要容許別人告訴你：你不行，你做不到。不要被任何事情限制。」哪怕是失敗，跌倒了還是要延續步伐，「成功和失敗緊緊連繫在一起，沒有失敗，你不可能成功。」



剛剛過去的賽季，他加盟多倫多速龍，一躍成為首位獲得NBA冠軍指環的美籍華人。不過自由市場開啟至今，仍然沒有找到落腳處。這麼短的時間，經歷高峰和谷底，「除了受傷，這兩個禮拜是我最難過的時候。」早前台灣佈道會，更加難過得痛哭起來。現在看來，他釋懷不少，「目前經紀人持續和NBA球隊商談，也不排除加入其他聯盟。」唯一能夠控制的，是休賽季訓練，「希望夏天盡可能進步，再也不想像總決賽那般，一直坐在板凳上。」



無論林書豪會不會迎來第十個賽季，或者依隨球迷期待，回來亞洲打球，他都希望盡情享受比賽，這也是偶爾夜深，幻想可以回到過去，渴望改變的事情：「過去我常常以為，今年明年我會怎樣怎樣。但其實這一切，或者最後都不能成真。如果重來一遍，我想享受每一天，每一分鐘，每個上場機會。」籃球生涯很快過去，所以，更加要「慢慢來」。





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