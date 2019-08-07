大專籃球賽被DQ　公大搏盡輸波似湘北

「Jordan Brand Invitational」大專籃球邀請賽（JBI）B組今於理工大學舉行最後一輪賽事，公開大學與香港恒生大學上演晉級生死戰。賽事峰迴路轉，主隊公大因為教練劉凱濤遲到而被取消資格，最終經過4節不停錶比賽後，恒大以57：55反勝對手，聯同嶺南大學及科技大學戲劇性晉級8強。



公大球員賽前已經知道球隊被取消資格，不過這場無關痛癢的比賽偏偏令他們打得更加落力，上半場一度拉開最多11分。隊長譚進義繼續肩負得分重任，後場剷進禁區上籃搏得「and1」，加上一球中距將比分帶到25：15。之後黃家浚連得4分，加上譚進義的三分球應聲進網，公開大學半場領先32：22。





換邊後，胡震樂的三分球，加上蔡銘軒的「and 1」為恒大將比分收窄至個位數分差。尾節雙方一度拉鋸，由恒大的鄭志成命中三分球打破僵局，他再搶截得手造就張曉鍵快攻上籃，協助球隊在最後4分鐘打出一段9：0凌厲攻勢成功反超前。保持了三節的領先優勢被對手五分鐘內完全抵消，公大教練此時叫出暫停，球員們低著頭默默回到板凳上。暫停回來，譚進義左邊45度投進三分球，追成55：55，不過恒大利用最後24秒籃底補中，終以57：55絕殺對手，與小組頭二名的嶺南大學及科技大學攜手晉級。





「這樣結束自己的大專生涯會覺得有點遺憾。」譚進義說，「我覺得我們可以贏，但就像《男兒當入樽》的湘北一樣，最後我們也輸了。」對於球隊未能晉級，這位公大隊長也很自責，「其實大家都有責任，而我作為隊長，更加要早一點發現有不妥。」賽前公大已知道球隊被「DQ」，不過譚進義仍沒有放棄每一個籃板、得分機會。作為隊長，所有人都垂頭喪氣的時候，他不可以。「我跟隊友說：照贏，不可以『hea』、不可以被大炒，希望有一個好的ending。」他希望年輕球員可以吸取經驗，繼續打出公大「爛命」、拚搏的精神。



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