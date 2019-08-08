黃興桂：飢渴感推動利物浦衝冠

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本人一向都係穩陣派，每季我會用頭一至兩個月觀察聯賽大勢，再睇通一點兒，先至對冠軍作出預測，畢竟球隊陣容強與弱係一回事，能否發揮正常卻係另一回事。不過嚟緊新一季英超爭冠形勢，我略為睇好利物浦，罕有地咁早就有此推測，何解呢？



先唔講Big 6中其餘4隊點樣添兵，利物浦唯一勁敵，毫無疑問都係上季冠軍曼城。不過兩軍今季目標明顯唔同。自1990年後，紅軍已29年未嘗奪得英格蘭頂級聯賽冠軍，上季大部分時間發揮穩定下，仍然畀曼城後上封王，心有不甘之餘，只會增加佢哋對從未贏過嘅英超錦標嘅飢渴感，既然上屆能夠重奪歐聯，今季「紅軍」一定傾全力劍指英超寶座。



曼城首要目標必屬歐聯



相反，自文梳亞入主後，曼城已經4度捧起英超獎盃，但未嘗稱霸歐洲，尤其係連續3屆連4強都不入，與近年於英超漸成王朝嘅強勢相比，甚為礙眼，上季史無前例咁橫掃國內3大錦標，今季最大目標必屬歐聯。加上曼聯、熱刺、車路士及阿仙奴各有問題，板櫈深度亦不及雙雄，而「藍月亮」亦更重視歐聯，只要利物浦更專注聯賽，打出上季9成水準，值得睇高半線。



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