大衛雷斯作反罷操　威脅今日內轉會阿仙奴

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英超轉會窗即將關閉，車路士突然傳出有球員作反，32歲巴西中堅大衛雷斯拒絕操練，威脅會方在今日內轉會同市死敵阿仙奴，重投艾美利麾下，車路士方面暫未有回應。



法國《隊報》及英國多間傳媒報道，大衛雷斯上季仍是隊中主力，贏得歐霸盃後更與車路士續約兩年，但自從新任領隊林柏特入主後，球隊傾向起用葛特蘇馬夥拍安達斯基斯坦臣，大衛雷斯感到失去正選席位，令佢萌生去意。



阿仙奴隊長哥斯尼離隊，領隊艾美利希望以大衛雷斯填補中堅空缺，因兩人曾於2014至16年在巴黎聖日耳門合作過，大衛雷斯對於艾美利邀請大感興趣。



由於時間緊逼，大衛雷斯缺席操練尋求轉會，但能否成功仲要視乎雙方球會取向，始終車路士受轉會禁令限制，當然唔會輕易放人，而英超轉會窗將於香港時間8月9日凌晨零時關閉，大衛雷斯能否得逞，好快就知。



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