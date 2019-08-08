【英超話題】連執2件！阿仙奴防線升呢爭前4

阿仙奴喺轉會窗完結前，集中火力執好條豆腐防線，繼巴西中堅大衞雷斯「接近」加盟後，英國媒體亦指阿仙奴傾掂以破蘇超轉會費紀錄嘅2,500萬鎊，收購些路迪左閘基蘭泰亞尼，呢位蘇格蘭國腳已經飛去倫敦接受體測。



現年22歲嘅基蘭泰亞尼，未夠18歲已經為些路迪上陣，升上一隊後4個球季都拎聯賽冠軍。基蘭泰亞尼同利物浦嘅安德魯羅拔臣都被視為蘇格蘭最佳球員之一，由於兩人都係踢左閘，所以基蘭泰亞尼會改踢右閘或者3人防線嘅中堅，蘇格蘭名帥莫耶斯日前就表示：「基蘭泰亞尼會係阿仙奴未來10年嘅後防正選。」



阿仙奴進攻力一向唔錯，近期亦對症下藥重整後防，先用3000萬鎊「買定」法國中堅威廉沙列巴下季加盟，呢位18歲新星被球會視為未來支柱，32歲嘅大衞雷斯就可以短線提升戰力，呢位中堅上季為車路士36場聯賽正選上陣，可見仍然當弗。



「兵工廠」今季有重傷復出嘅洛賀丁同外借回收嘅哥林張伯斯，放走隊長哥斯尼之餘，「毒瘤」梅斯達菲亦已被掛牌出售，如果阿仙奴重建防線成效好似想像中理想，絕對有機會重返前4行列。



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