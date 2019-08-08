【英超話題】愛華頓破Big 6壟斷還看今天

英超「Big 6」一直被視為英國足球壟斷力量，不過隨住各支球隊都有充足水喉，多支中型班已經逐步走向巨型班之路，愛華頓、李斯特城、狼隊等都奠定英超「第2勢力」位置，其中愛華頓更加雄心勃勃，目前陣容已經相當雄厚，據後佢哋周四(8號)轉會窗完結前仲有連串大計，如果真係打得響計劃中嘅如意算盤，打破Big 6壟斷並唔係天方夜譚！



愛華頓近年有唔少大手筆收購，加上新人培訓理想，打好咗一個唔錯嘅根基。巴西翼鋒李察利臣、冰島中場基菲爾施古臣、英格蘭國家隊門神比克福特、中堅米克堅尼、左閘盧卡斯迪治尼都屬頂級球員，上季借用表現出色嘅葡萄牙中場安祖高美斯亦已買斷，季前仲高價簽入科特迪瓦中場桑基巴文同意大利國家隊新星前鋒摩斯堅恩，啱啱仲借用埋法國國腳右閘迪積比爾薛迪比，成個陣容都充滿星味。



據報愛華頓今日計劃簽多1個星級攻擊球員同1個中堅，中堅就打曼聯嘅基斯史摩寧主意，而攻擊球員就係韋費特沙夏，消息指愛華頓目前開價係7,000萬鎊加上2名球員(占士麥卡菲、辛克杜辛)，但水晶宮就要求8,000萬鎊轉會費，愛華頓如果最後搞得掂，曼聯、阿仙奴、車路士同熱刺都咪話唔驚呀！



●愛華頓最強陣容

比克福特

迪積比爾薛迪比‧米克堅尼‧*基斯史摩寧‧盧卡斯迪治尼

桑基巴文‧基菲爾施古臣‧安祖高美斯

*韋費特沙夏‧摩斯堅恩‧李察利臣



後備陣容：禾確特、卡維特利雲、班納特安尼斯奧、戴爾夫、賀基迪、耶利文拿、史密斯高文、史基倫堡



*未落實加盟



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