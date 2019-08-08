【轉會倒數】終極12小時！英超轉會8大謎團

英超由上季開始，「自動波」將夏季轉會窗由歐洲常規8月31號提前到開咧前完結，今夏轉會窗就會喺香港時間今晚12點關閉，喺剩低呢12個鐘頭入面，各大豪門肯定搞到「七國咁亂」，以下呢10個球迷最關心嘅轉會話題，亦將會有明確答案。



1●韋費特沙夏去邊度？

水晶宮翼鋒韋費特沙夏被譽為Big 6以外最佳球員，自然成為搶購目標，目前愛華頓開價7,000萬鎊+2名球員被拒絕，而呢位科特迪瓦國腳亦喺周三提出轉會要求，到底水晶宮會唔會屈服？



2●阿仙奴簽大衞雷斯？

英國傳媒指車路士已同意出售大衞雷斯，轉會費喺500萬鎊至1,000萬鎊之間，預計成事機會好大，但如果有意料之外嘅問題出現，阿仙奴會嘗試借用祖雲達斯中堅魯加尼。



3●熱刺搞掂保羅戴巴拿？

祖雲達斯一直想賣走保羅戴巴拿，轉會費對熱刺嚟講唔成問題，不過呢位阿根廷國腳嘅30萬鎊周薪同巨額簽字費已經嚇走曼聯，熱刺又有冇機會完成交易呢？



4●波基斯費南迪斯花落誰家？

士砵亭中場波基斯費南迪斯一直被傳登陸英超，但係遲遲都未有下文，曼聯、熱刺同利物浦都被傳係買家，呢位葡萄牙國腳最後何去何從呢？



5●盧卡古走唔走得成？

盧卡古季前熱身一直被曼聯棄用，離隊事在必行，但國際米蘭、祖雲達斯嘅斟介都唔成功，最新消息話盧卡古周三已去米蘭簽約，睇落就快成事嘅轉會仲有冇阻滯？



6●利物浦真係唔買人？

利物浦上季同英超冠軍擦身而過，不過今夏除咗簽小將同後備龍門之外，竟然冇作出任何大牌收購，「紅軍」財力唔需要懷疑，最後關頭會唔會帶畀球迷驚喜？



7●基斯甸艾歷臣點收科？

熱刺中場基斯甸艾歷臣早前高調宣布想轉會，而佢同球會只剩1年合約，傳聞曼聯希望簽呢位丹麥球星，熱刺會冒人財兩失風險拒絕放人，定係被逼割愛？



8●菲臘比古天奴重返英超？

菲臘比古天奴回歸英超傳聞近期突然熾熱，繼曼聯同利物浦之後，再傳熱刺同阿仙奴都想借用，西班牙媒體指巴塞隆拿主動向英超豪門「兜售」，最後有冇機會成事呢？



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