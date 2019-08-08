【英超開鑼】利物浦秘密武器亮相　4K睇真啲

周五(9號)深夜英超開鑼戰率先登場嘅利物浦(主場vs諾域治)，今個暑假雖然冇買任何大牌球星，不過唔代表冇新幫手！「紅軍」上月由富咸簽入16歲翼鋒哈維艾利洛，呢位英格蘭神童上季成為英超史上最年輕上陣球員，實力當然強勁。當大家估計哈維艾利洛去到利物浦後要慢慢浸淫，呢位新人王周四(8號)首度為利物浦喺正式比賽上陣即刻入波，好大機會成為「紅軍」今季秘密武器！



哈維艾利洛周四為利物浦U21上陣對奧咸，係佢加盟後第1場正式比賽，呢位翼鋒表現相當活躍，更加喺完半場前射入加盟後第1球，為利物浦U21追成2比2平手，可惜佢下半場踢多20分鐘被換出後，利物浦亦晚節不保輸2比3。不過，《利物浦回聲報》分析指出，哈維艾利洛嘅卡士明顯比同場球員高出一截，無論交波、走位都非常成熟，絕對有能力打入利物浦今季輪換陣容。



利物浦開鑼戰主場鬥諾域治亦會創先河，因為Now Sports 4K頻道(Ch. 611)今季會全港首次以4K直播76場英超賽事，利物浦呢場開鑼戰就係第1炮！觀眾只需配置Now One機頂盒、支援4K解像度嘅電視同埋以香港電訊光纖網絡接駁Now TV，就可以睇英超4K直播，而且唔會另外收費添！



【8月、9月4K英超直播賽程】

第1週

10/8 (六) 03:00 利物浦 對 諾域治

11/8 (日) 23:30 曼聯 對 車路士

第2週

18/8 (日) 00:30 曼城 對 熱刺

18/8 (日) 23:30 車路士 對 李斯特城

第3週

25/8 (日) 00:30 利物浦 對 阿仙奴

25/8 (日) 21:00 般尼茅夫 對 曼城

第4週

1/9 (日) 00:30 般尼 對 利物浦

1/9 (日) 23:30 阿仙奴 對 熱刺

第5週

14/9 (六) 19:30 利物浦 對 紐卡素

15/9 (日) 23:30 屈福特 對 阿仙奴

第6週

21/9 (六) 19:30 李斯特城 對 熱刺

22/9 (日) 23:30 車路士 對 利物浦

第7週

28/9 (六) 19:30 錫菲聯 對 利物浦

1/10 (二) 03:00 曼聯 對 阿仙奴



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