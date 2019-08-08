【英超話題】未開咧！曼城已經係真命天子？

最受球迷歡迎嘅英超，新季周五(8號)深夜開波，冠軍之爭係咪好似上季咁，又畀「藍月亮」曼城同「紅軍」利物浦鬥到「衝線影相」咁激呢？依家就用科技同宿命不同角度分析新季英超形勢。連續兩季冧莊嘅「藍月亮」，係咪真係熱得有理？邊隊可打破Big 6壟斷前列局面？



宿命論●哥迪奧拿3連冠黃金定律



曼城奪冠賠率熱到只有1.27倍，睇賠率真係熱到燙手，除咗因為「藍月亮」已連續兩季聯賽封王，有絕佳往績支持之外，仲要留意領隊哥迪奧拿有一項「3連冠黃金定律」。



哥迪奧拿自2008年由巴塞B隊升職執教一隊之後，就有一種「二不離三」嘅聯賽奪冠定律，佢由2008年起，連續3季為巴塞捧盃，到第4季先黯然下台。哥迪奧拿離開西甲轉戰德甲執教班霸拜仁慕尼黑，由2013年開始，又係連續3季勇奪德甲冠軍，然後功成身退。2016年起就落腳英超曼城，首季未能如願贏得英超冠軍，但前季同上季都順利登頂，以佢之前教波往績，必然實現到「冠軍3連冠」，種種迹象顯示「藍月亮」成為新季頂頭大熱絕對合理。



除此之外，自從2012/13球季由曼聯奪冠、傳奇領隊費格遜退休後，之後6季冠軍由曼城、車路士同李斯特城包辦，全部都係「藍衫軍」統領英超。不過今季大家可以留意另一支「藍衫軍」愛華頓，佢哋原本陣容唔曳，夏季轉會仲大手買入幾名實力球員如曼城中場戴爾夫等，足智彩奪標賠率150倍，已經係Big 6之外最熱嗰隊，刀仔鋸大樹扒冷唔錯。



分析論●超級電腦幫Big6排位似層層



英超2019/20球季劇本出爐喇！由《BT Sport》媒體以大數據包括Squawka、Opta同Google等資料，再由AI人工智能去作出推算以後，結果得出新季英超會由曼城實現3連霸。至於英超神射手獎項，就由「紅軍」穆罕默德沙拿以29球連續第3季奪得。



一份合共長達74頁嘅「劇本」近日正式出爐，其中最受人關注推算係曼城會以94分贏得今季冠軍，完成3連霸。內容仲好詳細咁講「藍月亮」全季僅輸兩場，同時以6分拋甩次席嘅利物浦。至於其餘兩個歐聯席位，則由熱刺同車路士奪得，阿仙奴同曼聯就再一次失望，分別以第5同第6位完結球季，結局同上季差唔多。



超級電腦仲預計，新帥林柏特帶領嘅「車仔」，會寫下今季英超最長不敗走勢，但難以維持到尾，亦唔會喺歐聯有任何作為；「兵工廠」頭5場輸3場，不過會漸入佳境，奧巴美揚同拿卡錫迪更會合共轟入39球。



聯賽榜尾方面，新升班嘅錫菲聯同諾域治不幸要做升降機，隨同「喜鵲」紐卡素下季降落英冠。金靴獎會由沙拿奪得，至於金手套則會由曼城嘅艾達臣摩拉斯擊敗利物浦嘅艾利臣比加贏番鋪。



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