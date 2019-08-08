皇馬扑槌外借久保建英　跟「大哨」學嘢

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皇馬幾經考慮，終於決定將「日本美斯」久保建英借畀西甲友會華拉度列，希望佢能夠跟「大哨」朗拿度學嘢，加速成長！



18歲嘅久保建英喺季前熱身賽表現出眾，令皇馬內部對佢格外睇重，所以特別將佢註冊為U19球員，擺去皇馬B隊踢西丙，呢個計畫本身就係方便隨時抽佢上一隊使用，因為如果用西丙身分註冊，上一隊次數會有限制，唔及當佢U19青年軍咁方便。



但係集年輕小將、過氣老兵同一隊傷愈球員為主嘅西丙賽事，踢法比較粗野，對身高1米73嘅奀仔久保建英嚟講，始終較為危險，皇馬內部有一定戒心，咁啱有5支西甲隊一齊提出借用佢，「銀河艦隊」權衡輕重之後，決定將久保建英借畀朗拿度有51%股權嘅華拉度列，希望佢喺良好嘅競技環境成長，西班牙幾大媒體周四(8日)都已報道呢單新聞。



其實久保建英周三已經向皇馬B隊報到，仲馬上正選披甲友賽西乙艾高干，今場主帥魯爾擺4─3─3陣式，安排久保着7號波衫踢右前鋒，因為同隊友默契不足，佢嘅演出只算不過不失，踢到下半場25分鐘被換走，皇馬B隊全場淨勝對手3球，佢哋個會長皮里茲都有到場觀戰。



久保建英係華拉度列史上第二名日本球員，早喺1999年嘅時候，佢哋曾經借用前日本國腳城彰二，當季呢個前鋒聯賽上陣15場入2球。



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