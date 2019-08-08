手術成功！但佢出年歐國盃都唔使預

好消息，西甲班霸皇家馬德里球星馬高阿辛斯奧尋日接受手術，去修復佢嘅左膝前十字模帶同外側半月板，事後佢主診醫生利耶斯宣布手術成功，23歲嘅阿辛斯奧仲有大把前途呀！



阿辛斯奧喺皇馬季前第2場熱身賽對阿仙奴之戰受傷，官方隨後就宣布佢左膝前十字韌帶撕裂及左膝半月板撕裂，呢位西班牙球星唯有即刻結果美國之旅集訓，提早返西班牙安排接受手術。依家手術成功，據報佢要休戰6至8個月，換句話講今季基本上唔使預，就連出年夏天嘅歐國盃決賽周都應該趕唔到。



事實上，十字韌帶傷勢對球員往後職業生涯發揮都大有影響，好彩係阿辛斯奧只得23歲，夠後生，復原能力較強，相信佢仍可以喺球壇再闖高峰。





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