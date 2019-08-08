【英超話題】曼聯終於送得走盧卡古喇

英超勁旅曼聯喺暑假積極操作嘅送走盧卡古大計，今日睇怕可以畫上句號，事關呢位比利時射手今晨已經由倫敦飛抵意大利米蘭市，準備接受國際米蘭嘅體測，只要一切順利，呢位「新魔獸」將會以最多高達7,300萬鎊轉會費過檔「藍黑兵團」。



由於之前曼聯同意甲祖雲達斯傾唔掂數，「紅魔鬼」改咗同國米傾盧卡古轉會。「新魔獸」嘅經理人柏斯托利奴周三夜晚就飛到咗倫敦去安排一切，然後深夜仲同盧卡古一齊坐私人飛機，啟程飛去米蘭。直到今日朝早，盧卡古飛抵米蘭市，超過200名球迷已經喺機場接機，氣氛勁好，直頭當單轉會已經落實一樣。



事實上，盧卡古為咗離開奧脫福，本周初已經玩嘢返咗去母會比甲安德列治跟隨青年隊操練。家陣佢睇怕可以心願達成，而國米預計則會將阿根廷前鋒莫路伊卡迪送走。



講番本周開鑼嘅英超，曼聯會喺周日晚主場大戰車路士，呢張波同周五深夜開鑼戰利物浦主場鬥諾域治均會創先河，事關Now Sports 4K頻道(Ch. 611)今季會全港首次以4K直播76場英超賽事，利物浦呢場開鑼戰就係第1炮，曼聯對車路士則係第2擊！觀眾只需配置Now One機頂盒、支援4K解像度嘅電視同埋以香港電訊光纖網絡接駁Now TV，就可以睇英超4K直播，而且唔會另外收費添！



【8月、9月4K英超直播賽程】

第1週

10/8 (六) 03:00 利物浦 對 諾域治

11/8 (日) 23:30 曼聯 對 車路士

第2週

18/8 (日) 00:30 曼城 對 熱刺

18/8 (日) 23:30 車路士 對 李斯特城

第3週

25/8 (日) 00:30 利物浦 對 阿仙奴

25/8 (日) 21:00 般尼茅夫 對 曼城

第4週

1/9 (日) 00:30 般尼 對 利物浦

1/9 (日) 23:30 阿仙奴 對 熱刺

第5週

14/9 (六) 19:30 利物浦 對 紐卡素

15/9 (日) 23:30 屈福特 對 阿仙奴

第6週

21/9 (六) 19:30 李斯特城 對 熱刺

22/9 (日) 23:30 車路士 對 利物浦

第7週

28/9 (六) 19:30 錫菲聯 對 利物浦

1/10 (二) 03:00 曼聯 對 阿仙奴



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。