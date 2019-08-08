教大文俊浩獲選全明星　遲來的獎項與認可

馮嘉豪、蕭俊傑、關雋陶和文俊浩，香港教育大學霸佔了JBI全明星隊十分之四的位置，比起其他學校多一點點。這一點點對文俊浩來說，意義很大，「這是學界和大專這些年來，我唯一的個人獎項。」也是默默努力的認可。



「Jordan Brand Invitational大專邀請賽」今天（8日）完成分組賽階段。香港教育大學延續強勢，以115：73輕取職業訓練局。由於部分球員離港集訓，職訓局僅得五人輪換，開局便被蕭俊傑攻陷內線，頻頻快攻和補籃，加上文俊浩捍衛籃板，中距離頗為準繩，教大迅速拉開比分。儘管方嘉峯手感不俗，完首節前命中三分球止血，職訓局仍然落後13：23。職訓局外線回穩，劉智喬、方嘉峯和楊首男先後建功扳平比數。不過馮嘉浚及時穩住局面，單節獲得10分進帳，半場結束教大領先52：34。



換邊後職訓局體能明顯下降，失誤連連送上快攻機會。反觀教大點點開花，其中邢家朗和關雋陶中遠距離發炮，燃點板凳氣氛，領先84：48進入第四節。李進汶和陳文禮嘗試力挽狂瀾，可惜防守端無法跟上教大節奏，最終73：115落敗，職訓局總成績七勝三負，以A組次名出線八強。而教大十戰全勝，以首名姿態迎戰香港科技大學，爭奪準決賽席位。



距離八強還有兩個星期，全明星隊下周將會前往上海參加NBA 5V5總決賽，文俊浩是其中一員。「多謝朋友幫忙刷票，多謝隊友願意傳球給我。」他不好意思地笑笑，發表得獎感言般。分組賽場均14.8分8.1籃板，效率值高達20.2，僅次珠海兩名職業球員和嶺大洋將。從過去兩年的工兵角色，到這季成為教大攻守核心，不是「刷票」，也不是偶然，是努力換來切切實實的「收成期」。



學界時期就讀寶覺中學，男生年少氣盛，誰甘心當一個默默付出的工兵？「中學生嘛，打球肯定想出風頭。」但大專是另一個世界，曾經引以為傲的東西變得一文不值，「以往大家都誇我防守好，但升上大專，強項不再是強項。完全無法適應比賽強度，防守滿是漏洞，惟有不斷練習。」慢慢地，心態改變了，教練讓他做什麼他便做什麼，「贏球，最重要是贏球，要我做什麼，哪怕只是防守都沒所謂。」直到適合的時機來臨⋯⋯



四位師兄畢業在即，新舊交替的球季，教大迎來強援蕭俊傑，聯同文俊浩組成雙塔。這位拍檔效力甲一南青，而自己還在乙組愉園，「每年都想升班，每年都不如意。或者機遇不對吧，哪怕當年打學界，也沒有人認識我。」曾經帶領寶覺從D3升上D1，在九龍區決賽輸給拔萃收穫亞軍，「那三年旅程很夢幻，大概沒有學校試過連續升班。」闖進精英賽，但當年宣傳不似今天，也沒有設立多少個人獎項。



「注目程度遠遠不如弟弟吧？」我問。他呆了半晌，有點驚訝地點點頭，「其實沒什麼人知道我是他哥哥。」應屆精英賽冠軍，剛剛從張振興伉儷書院畢業的文俊傑，比文俊浩年輕四歲。他忽然自豪地說：「是我教他打球的！現在1on1還是我贏，過兩年就不知道了。」口裏逞強，還是露出了「老懷安慰」的笑容，「很開心他的努力得到認可。」雖然自己的認可來得遲一點點，但遲到歸遲到，總比不到好。