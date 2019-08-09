盤扭攔截勁過艾歷臣　熱刺借盧施素1季

雖然喺最後關頭，未能同保羅戴巴拿於肖像權方面達成協議以讓交易告吹，但熱刺總算搞掂盧施素，呢名阿根廷國腳將將由貝迪斯外借到熱刺1季，下季尾如果啱用，熱刺可用6000萬歐元買斷。盧施素腳法細膩，中場活動範圍極大，上季於西甲貝迪斯攻守數據皆靚仔，就算基斯甸艾歷臣於稍後時間離隊，熱刺新季一樣可保持實力。



熱刺今夏一直求購盧施素，當然有原因。上季由巴黎聖日耳門借到貝迪斯，45次落場射入16球，反映佢質素極高。因為艾歷臣同熱刺只餘1年合約，而佢又想離隊，故極有機會喺較後時間被賣走。雖然盧施素腳法與艾歷臣唔同，但佢新季將同哈利雲克斯及尼當比利合組中場，熱刺可達攻守平衡。



艾歷臣一向唔算扭得，場均成功盤扭數字不足1次，但盧施素就有1.5次。另外佢場均攔截次數達2次，亦比艾歷臣為佳。盧施素嘅絕招係入楔時間準確，相信來季入球數字應該不俗。熱刺嚟緊進攻將更加立體，攻力只會有增無減。



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