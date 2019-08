最有娛樂性對碰！必睇利物浦做「雀聖」

等到頸都長,19/20年英超球季周五深夜正式展開,揭幕戰將由上季亞軍利物浦,主場迎戰上季英冠冠軍諾域治。利物浦上季僅以1分飲恨,未能打破宿命首奪英超冠軍,但及後第6度捧走歐聯錦標,氣勢極盛,新季首仗於晏菲路擺陣,絕對不勝無歸。



論人腳講實力,紅軍勝過對手唔只一皮,但今戰絕非一般戲碼,因為兩軍近季對撼,次次都勁有娛樂性。最近1次較量,雙方入波梅花間竹炮製9個入球,紅軍最後絕殺5:4,賓迪基一拳歪高普眼鏡,球迷肯定仲記得。13年利物浦2次主場迎戰「金絲雀」,利物浦分別大勝5:0同5:1,其中1場蘇亞雷斯「大四喜」勁好睇。利物浦今仗必求大勝做「雀聖」,英超球迷點可以錯過!



直播表

周六2:45am 法甲 摩納哥 Vs 里昂 無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台

周六3:00am 英超 利物浦 Vs 諾域治 Now 621/611台



