夢幻轉會窗！阿仙奴擸埋雷斯做贏家

英格蘭夏季轉會窗正式關閉，阿仙奴係大贏家！上季失落歐聯資格，阿仙奴孤寒老細高安基開頭只肯畀4500萬鎊做預算，以為兵工廠冇運行，但後來峰迴路轉，先借到皇馬中場丹尼施巴路斯，繼而以超勁牙力說服里爾簽入尼高拉斯比比，到轉會窗完結前一刻，以800萬鎊及2500萬鎊，買埋大衞雷斯同些路迪勁閘基蘭泰亞尼，連後備伊禾比都賣到4000萬予愛華頓，兵工廠呢個轉會窗簡直完美。



車路士中堅大衞雷斯，因為同領隊林柏特鬧翻即時叫走人，更盛傳佢開展「不合作運動」罷操，林伯於手起刀落願意畀佢轉投阿仙奴。阿仙奴趕得切於轉會窗完結前遞紙，最終大衞雷斯以800萬鎊低價轉會。而傾咗成個夏天嘅基蘭泰亞尼，亦於關窗前最後1日如願轉戰英超，有咗2名勁人來投，有望令兵工廠後防不再放題。



本身表示如韋費特沙夏加盟，就會考慮離隊嘅伊禾比，因為尼高拉斯比比空降，上陣機會勢必減少。愛華頓近日以3000萬鎊求購被拒絕，但最後願將價錢提高到4000萬鎊，阿仙奴開心放人。伊禾比從來都非球隊正選，賣到4000萬鎊，唔少廠迷都話偷笑。睇番阿仙奴今夏於前中後3線都有補強，實力、板櫈深度均有提升，絕對係大贏家。



睇番英超其餘5強嘅今夏增兵，唔講被罰冇得買人嘅車路士，曼聯同熱刺刺亦做得唔錯，兩頭馬車曼城同利物浦，前者起碼都購入洛迪卡斯簡迪及祖奧簡斯路，但利物浦只買入2個小將同後備門將阿祖安卡斯迪路，連1個可供正選陣容作輪換替補嘅球星都冇買，明白高普認為原本實力已夠強，但若埃及文明鋒線是旦一個受傷，對紅軍都係不堪設想。



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