【閂窗埋單】英超Big6轉會 1帖睇晒
阿仙奴
入
加比爾馬天尼利（伊圖諾，600萬鎊）
威廉沙列巴（聖伊天，沒有透露）
丹尼施巴路斯（皇馬，借用）
尼高拉斯比比（里爾，7200萬鎊）
基蘭泰亞尼（些路迪，2500萬鎊）
出
伊禾比（愛華頓，4000萬鎊）
艾朗藍斯（祖雲達斯，免費）
施治（退休）
韋碧克（屈福特，免費）
列治史迪拿（解約）
奧斯賓拿（拿玻里，310萬鎊）
哥斯尼（波爾多，沒有透露）
尼基迪亞（列斯聯，外借）
車路士
入
高華錫（皇馬，4000萬鎊）
出
夏薩特（皇馬，1.3億鎊）
艾華路莫拉達（馬體會，5800萬鎊）
加利卡希爾（水晶宮，免費）
利物浦
入
阿祖安卡斯迪路（韋斯咸，免費）
哈維艾利洛（富咸，並未確定）
薛比雲丹貝治（施禾利，170萬鎊）
出
艾拔圖摩蘭奴（維拉利爾，免費）
史杜列治（解約）
米洛列特（布魯日，600萬鎊）
哈利威爾遜（般尼茅夫，借用）
曼城
入
安祖連奴（燕豪芬，530萬鎊）
洛迪卡斯簡迪（馬體會，6300萬鎊）
祖奧簡斯路（祖雲達斯，2700萬鎊）
卡臣（打比郡，借用）
出
高柏尼（安德列治，免費）
戴爾夫（愛華頓，1000萬鎊）
杜格拉斯雷斯（阿士東維拉，1500萬鎊）
丹尼路雷斯（祖雲達斯，交換）
曼聯
入
丹尼爾占士（史雲斯，1500萬鎊）
雲比沙卡（水晶宮，5000萬鎊）
哈利馬古尼（李斯特城，8500萬鎊）
出
盧卡古（國際米蘭，6450萬鎊）
安達靴里拉（巴黎聖日耳門，免費）
路爾斯華倫西亞（基多，免費）
熱刺
入
尼當比利（里昂，6500萬鎊）
積克奇勒（列斯聯，1000萬鎊）
盧施素（貝迪斯，借用）
賴恩施斯隆（富咸，3000萬鎊）
出
捷比亞（馬體會，2000萬鎊）
雲遜贊臣（蒙特利爾，1000萬鎊）
禾姆（解約）
積克奇勒（列斯聯，借用）
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