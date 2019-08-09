【閂窗埋單】英超Big6轉會　1帖睇晒

2019年08月09日 07:26
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    （互聯網）

    阿仙奴

    加比爾馬天尼利（伊圖諾，600萬鎊）
    威廉沙列巴（聖伊天，沒有透露）
    丹尼施巴路斯（皇馬，借用）
    尼高拉斯比比（里爾，7200萬鎊）
    基蘭泰亞尼（些路迪，2500萬鎊）


    伊禾比（愛華頓，4000萬鎊）
    艾朗藍斯（祖雲達斯，免費）
    施治（退休）
    韋碧克（屈福特，免費）
    列治史迪拿（解約）
    奧斯賓拿（拿玻里，310萬鎊）
    哥斯尼（波爾多，沒有透露）
    尼基迪亞（列斯聯，外借）

    車路士

    高華錫（皇馬，4000萬鎊）


    夏薩特（皇馬，1.3億鎊）
    艾華路莫拉達（馬體會，5800萬鎊）
    加利卡希爾（水晶宮，免費）

    利物浦

    阿祖安卡斯迪路（韋斯咸，免費）
    哈維艾利洛（富咸，並未確定）
    薛比雲丹貝治（施禾利，170萬鎊）


    艾拔圖摩蘭奴（維拉利爾，免費）
    史杜列治（解約）
    米洛列特（布魯日，600萬鎊）
    哈利威爾遜（般尼茅夫，借用）

    曼城

    安祖連奴（燕豪芬，530萬鎊）
    洛迪卡斯簡迪（馬體會，6300萬鎊）
    祖奧簡斯路（祖雲達斯，2700萬鎊）
    卡臣（打比郡，借用）


    高柏尼（安德列治，免費）
    戴爾夫（愛華頓，1000萬鎊）
    杜格拉斯雷斯（阿士東維拉，1500萬鎊）
    丹尼路雷斯（祖雲達斯，交換）

    曼聯

    丹尼爾占士（史雲斯，1500萬鎊）
    雲比沙卡（水晶宮，5000萬鎊）
    哈利馬古尼（李斯特城，8500萬鎊）


    盧卡古（國際米蘭，6450萬鎊）
    安達靴里拉（巴黎聖日耳門，免費）
    路爾斯華倫西亞（基多，免費）

    熱刺

    尼當比利（里昂，6500萬鎊）
    積克奇勒（列斯聯，1000萬鎊）
    盧施素（貝迪斯，借用）
    賴恩施斯隆（富咸，3000萬鎊）


    捷比亞（馬體會，2000萬鎊）
    雲遜贊臣（蒙特利爾，1000萬鎊）
    禾姆（解約）
    積克奇勒（列斯聯，借用）

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