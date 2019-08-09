【閂窗埋單】英超Big6轉會　1帖睇晒

阿仙奴

入

加比爾馬天尼利（伊圖諾，600萬鎊）

威廉沙列巴（聖伊天，沒有透露）

丹尼施巴路斯（皇馬，借用）

尼高拉斯比比（里爾，7200萬鎊）

基蘭泰亞尼（些路迪，2500萬鎊）



出

伊禾比（愛華頓，4000萬鎊）

艾朗藍斯（祖雲達斯，免費）

施治（退休）

韋碧克（屈福特，免費）

列治史迪拿（解約）

奧斯賓拿（拿玻里，310萬鎊）

哥斯尼（波爾多，沒有透露）

尼基迪亞（列斯聯，外借）



車路士

入

高華錫（皇馬，4000萬鎊）



出

夏薩特（皇馬，1.3億鎊）

艾華路莫拉達（馬體會，5800萬鎊）

加利卡希爾（水晶宮，免費）



利物浦

入

阿祖安卡斯迪路（韋斯咸，免費）

哈維艾利洛（富咸，並未確定）

薛比雲丹貝治（施禾利，170萬鎊）



出

艾拔圖摩蘭奴（維拉利爾，免費）

史杜列治（解約）

米洛列特（布魯日，600萬鎊）

哈利威爾遜（般尼茅夫，借用）



曼城

入

安祖連奴（燕豪芬，530萬鎊）

洛迪卡斯簡迪（馬體會，6300萬鎊）

祖奧簡斯路（祖雲達斯，2700萬鎊）

卡臣（打比郡，借用）



出

高柏尼（安德列治，免費）

戴爾夫（愛華頓，1000萬鎊）

杜格拉斯雷斯（阿士東維拉，1500萬鎊）

丹尼路雷斯（祖雲達斯，交換）



曼聯

入

丹尼爾占士（史雲斯，1500萬鎊）

雲比沙卡（水晶宮，5000萬鎊）

哈利馬古尼（李斯特城，8500萬鎊）



出

盧卡古（國際米蘭，6450萬鎊）

安達靴里拉（巴黎聖日耳門，免費）

路爾斯華倫西亞（基多，免費）



熱刺

入

尼當比利（里昂，6500萬鎊）

積克奇勒（列斯聯，1000萬鎊）

盧施素（貝迪斯，借用）

賴恩施斯隆（富咸，3000萬鎊）



出

捷比亞（馬體會，2000萬鎊）

雲遜贊臣（蒙特利爾，1000萬鎊）

禾姆（解約）

積克奇勒（列斯聯，借用）



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