【英超開鑼】紅軍神鋒驚喜回歸　挑戰恐怖紀錄

萬眾期待！新一季英超今晚正式開鑼！揭幕由歐聯冠軍兼上季英超亞軍利物浦擔正，主場迎戰「升班馬」諾域治。「紅軍」喺季前熱身賽表現一般，上星期社區盾亦互射12碼不敵曼城，不過開咧前就有「驚喜」消息，原本預計會缺陣季初賽事嘅金靴前鋒沙迪奧文尼，決定提早結束假期，周三(7號)已經恢復操練，開鑼戰隨時候命！



早前帶領塞內加爾殺入非洲國家盃決賽嘅沙迪奧文尼，提早結束假期後周一已經歸隊，星期三進行一課操練，雖然練波時間唔多，但領隊高普賽前就話派佢落場冇問題：「冇錯，佢只係休息咗2個星期，所以佢嘅比賽狀態唔會受到太大影響，呢個係好消息，文尼睇落好弗，佢係今場(對諾域治)正選陣容其中一個選擇。」



沙迪奧文尼今場當然希望上陣，事關佢喺對上3季嘅英超開鑼戰都入波()，如果今場可以攻破諾域治大門，就可以追平舒寧咸24年前創下嘅「連續4季英超開鑼入波」紀錄(92/93球季至95/96球季, 效力諾定咸森林及熱刺)，認真犀利！



沙迪奧文尼近3季開鑼戰成績

18/19球季●4:0 主勝 韋斯咸 入2球

17/18球季●3:3 客和 屈福特 入1球

16/17球季●4:3 客勝 阿仙奴 入1球



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