精選76場全新享受　Now TV 4K英超直播

最受本港球迷歡迎的英格蘭超級聯賽今晚深夜正式開鑼，Now TV再為「英超躉」帶來全新享受，今季將有76場英超賽事採用4K直播，包括首周兩場話題之戰利物浦迎戰諾域治，以及曼聯惡鬥車路士！



今季揭幕戰由上季亞軍利物浦迎擊升班球隊諾域治。利物浦上季以97分高分飲恨成為「最強亞軍」，今季為圓英超冠軍夢，首戰於晏菲路出擊當然不容有失。相比其餘Big6勁敵，「紅軍」於今夏轉會市場未有太大動作，可見領隊高普對現時人腳信心十足。諾域治對上一次於英超亮相是2015/16球季，可惜當年僅留一季便再度降班，今次以英冠盟主身份回歸，自然希望擺脫「升降機」污名。雙方近年交手絕對是入球保證，近6次對賽合共炮製34球，球迷毋須擔心出現悶場。



首周播開鑼戰紅藍會

首輪另一場矚目大戰，必選周日晚曼聯主場鬥車路士。曼聯主帥蘇斯克查上季中臨危受命，可惜表現虎頭蛇尾，痛失歐聯參賽資格。為重振「紅」風，蘇斯克查今夏豪花過億鎊羅致哈利馬古尼、雲比沙卡及丹尼爾占士等猛將，首戰表現令人關注。上季「3哥」車路士變動更大，意籍教頭沙利離隊，換上名宿林柏特領軍，主力夏薩特亦他投，首次帶兵出戰英超的林柏特，能否駕駛這架昔日黃金戰車剷平奧脫福，絕對是今周一大焦點！



Now TV今季將以4K直播76場英超賽事，Now Sports 4K頻道611於各周直播精選比賽，現凡Now TV英超客戶（包括現有或新申請6星級體育組合、星級體育組合或足球組合之用戶），只需配置Now One機頂盒、支援4K解像度之電視，及以香港電訊光纖網絡接駁Now TV，便可收看英超4K直播。申請Now TV 6星級體育組合，可享免月費優惠，請致電28881888後按2查詢（受條件及細則約束）。