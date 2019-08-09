高普劍指冠軍　利物浦要先破亞軍魔咒

新季英超今晚正式開波，打頭陣有上季亞軍利物浦主場迎戰諾域治。「紅軍」喺暑假僅買一名新兵，就係西班牙門將阿祖安卡斯迪路，搵佢返嚟做後備。雖然人腳未有加強，不過領隊高普仍然睇好班波可以挑戰冠軍，佢話預計今季爭標形勢緊湊，總分會下跌，但依然有機奪標。只係擺係「紅軍」面前，其實仲有個亞軍魔咒，佢哋未必拆得掂呀！



對於球隊暑假未有積極增兵，高普強調好多好球隊，都係維持同一主力班底幾年，先可以做出好成績，佢話有信心收復番上季同曼城之間嘅1分差距，但同時，佢預言今季難再做出破紀錄得分：「喺我角度，今季會較上季難打，上季我哋與曼城同其他球隊有明顯差距，但睇落今季大家會拉得好緊。究竟我哋有冇可能好似上季咁拎成97、98分？依家我答你唔到，我唯一肯定就只有贏得我哋嘅比賽，先會向正確方向發展。周五就係新季第一擊，季前準備正式結束，依家我哋必須做到最好。」



雖然高普目標仲係劍指冠軍，不過「紅軍」今季面對最大難題，其實係纏綿咗佢哋廿幾年嘅亞軍魔咒。利物浦對上一次贏得頂級聯賽冠軍已經係1990年，之後佢哋分別攞過4次亞軍，但令人意外嘅係，原來佢哋每次拎完第2，之後一季就會大跌Watt，絕無例外(見下表)。就好似92年拎亞軍之後，93年佢哋只能以第6過終點；02年佢哋爭冠飲恨，結果03年都跌落第5；仲有係09年又做「老二」，2010年仲衰到落第7添！依家佢哋上季拎完亞軍，新季係咪無以為約，真係幾令人擔心，又睇吓佢哋今晚對住諾域治係咪可以有個好開始，然後再踏上爭標之路啦！



92年：亞軍 93年：第6

02年：亞軍 03年：第5

09年：亞軍 10年：第7

19年：亞軍 20年：？



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