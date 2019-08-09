等着你回來　拜仁簽唔到辛尼想簽番佢

英超曼城球星利萊辛尼喺社區盾重創，膝部十字韌帶受傷，至少要抖半年。本來德甲班霸拜仁慕尼黑一直諗緊將佢買入，作為未來10號仔重心去培養，不過依家要重新計過數，將來仲會唔會買都未知。拜仁個如意算盤打唔響，家陣唯有即刻準備Plan B，其中多達66%球迷竟然支持重簽今夏約滿離隊嘅老臣子列貝利，不過要成事都絕對唔易。



拜仁今個夏天，先後放走咗占士洛迪古斯，以及兩大老臣子洛賓同列貝利，因此簽入頂級球星係當務之急。可惜係從入利萊辛尼開頭因傾唔掂價，一直拖住，到依家就更因呢位德國新星受傷，搞到斟介告吹。



拜仁究竟要搵邊個頂替，依家仲未有最新消息，不過德國媒體《sport1》就做咗個民意調查，結果66%球迷同意重簽列貝利，證明呢位拜仁國王勁受歡迎。至於列貝利本身去向，日前就有指沙特阿拉伯球隊艾納斯想簽佢，但依家前東家有難，呢位法國球星會唔會食回頭草幫手，都唔出奇呀！



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