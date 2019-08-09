返港比賽拎第2　何詩蓓留力食雞蛋仔？

香港奧運代表何詩蓓於光州世界游泳錦標賽刷新自己保持的女子200米自由泳香港紀錄後，回港出戰今日（9日）起一連三日舉行的「2019香港公開游泳錦標賽」。首日於維多利亞公園游泳池進行長途賽事，何詩蓓在4x100米混合四式及4x100米混合自由泳接力以第二名完成。



21歲的港產「小美人魚」何詩蓓於光州世錦賽200自歷史性得第四名，並協助港隊取得兩項接力奧運資格，她表示在跳水、轉身、呼吸等方面都需要改善，「我希望和教練研究在細節再做好一點，逐步改善就會有更大的進步。」回港兩個星期便要回美國訓練，何詩蓓笑說要把握機會品嚐更多香港地道美食，「雞蛋仔、格仔餅、點心這幾天都吃了，只欠蛋撻！因為很長時間在美國，很想念香港的食物。」



世錦賽打破50米蛙泳紀錄的楊珍美是日亦有出戰4x100混合四式接力賽。22歲的楊珍美於印尼雅加達亞運與鄭莉梅、歐鎧淳和陳健樂合作出戰女子4x100混合泳接力勇奪銀牌，回想過去一年，她說自己最大的改變是信心更強，「我知道我是有能力的。我會對自己說：『做過的，可以再做多一次』，然後逼自己更加努力。」楊珍美離奧運100米蛙泳A標不遠，目前差0.79秒，世錦賽對她來說是一枝強心針，「世錦賽在50蛙有突破也是好的事，因為50米是100、200米的基礎。距離東京奧運還有10個月時間，希望可以在其他賽事可以發揮得更好。」