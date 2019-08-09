800自半力贏　何南慧瞄準世青賽

「2019香港公開游泳錦標賽」周五（9日）於維園泳池正式揭幕，其中女子800米自由式決賽由剛於世界游泳錦標賽協助香港隊奪得奧運資格的何南慧以8分58秒41贏得冠軍。



何南慧整場賽事一直領先，無驚無險下贏得比賽，她賽後不太滿意自己表現「世錦賽回來只有兩個禮拜，還未有完全恢復好，所以發揮得唔係咁好！賽前畀自己嘅目標係9分鐘內完成，唔想同個人最佳時間相差太遠，所以游到都OK啦！」



作為世錦賽年紀最小的港隊成員，何南慧感恩有班十分照顧她的同門師姐，「班師姐好好，有唔同嘅優點，自己嘅實力同佢哋相差有啲遠，要努力向佢哋學習。佢哋提醒我最緊要穩陣，因為接力唔係同佢哋夾得好多次，唔好比人『DQ』就最安全。」



未來有機會踏進奧運的大舞台，何南慧謙稱，「好難得有呢個機會同班師姐游接力，距離自己遙遠嘅夢想近咗一步。自己嘅心情比之前緊張咗，因為未去到最後未知邊個選手去，自己盡力啲，100米、200米游好啲，各項目都盡力游快啲，希望自己嘅狀態喺下個星期布達佩斯舉行嘅世界青年游泳錦標賽後可以盡快回復，因為之前嘅世錦賽實在消耗太大。」



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實習記者郭衍霆