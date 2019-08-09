走咗盧卡古又點？蘇斯克查咁樣答你

英超曼聯尋晚趕喺轉會死線前將射手盧卡古賣咗畀意甲國際米蘭，不過事後唔少「紅魔鬼」球迷就鬧爆，轟曼聯管理層賣走咗「新魔獸」，但就冇補入番頂級前鋒喎！對於球迷意見，身為曼聯領隊嘅蘇斯克查似乎未驚過，仲話球隊已經有足夠入球能手喎！



對於盧卡古離隊，「蘇B」話:「呢個係畀佢(盧卡古)走嘅合適時候，對我哋嚟講亦係單好交易，佢亦都好開心，簡單講即係人人都有想得結果。」呢位挪威教頭同時強調，佢同盧卡古絕無私怨：「我同佢一向關係好好，公開同誠實，我哋經常傾得好老友。我對佢冇不滿，但我好滿意球隊依家個班底。」



盧卡古喺曼聯兩季，上陣96場入咗42球，依家呢位比利時國腳一走，「紅魔鬼」又買唔到保羅戴巴拿同文迪蘇傑，究竟「蘇B」仲有乜法寶先？呢位前莫迪教頭話：「盧卡古梗係勁啦，佢喺呢度最勁9號仔之一，係所有人都想有嘅中鋒類型，不過對我嚟講，我好有信心包括安東尼馬素爾同拉舒福特都會有大量入波，丹尼爾占士同連格一樣會有『士哥』。如果我哋仲有多個中鋒，格連活特條路都會唔同晒，我相信依家佢會有更多上陣機會，而到時佢一定會入好多波。」



最後，蘇斯克查再提提大家，佢仲有個超強武器：「阿歷斯山齊士已經返咗嚟，仲練得好好。我一直預計佢會留隊，更預計佢會帶嚟部份入球。」有埋山神，睇怕曼聯左中右三路進攻都配合得天衣無縫，應該掂啩......除非唔掂啦！



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