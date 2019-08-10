利物浦半場4粒炒諾域治　艾利臣受傷

19/20英超球季正式開鑼，利物浦於晏菲路主場迎戰諾域治，穆罕默德沙拿貢獻1入球、1助攻，半場已攻入金絲雀4粒，如非下半場又中柱又空門撻Q，紅軍應可入夠半打。利物浦新季首仗最終贏4:1，但領隊高普都唔敢盡情慶祝，因為「三料金手套」得主艾利臣比加完半場前拉傷，高普當然求神拜佛，希望呢位鋼門唔好大傷。



上季以30勝7和1負佳績、成為英超史上最佳亞軍嘅利物浦，於轉會窗並冇大動作，靠歐聯奪標原班人腳同曼城再鬥過。揭幕戰頭威頭勢，7分鐘已打開紀錄，今戰代替沙迪奧文尼打正選嘅奧歷治左路出波，搞到對手隊長格蘭漢尼擺烏龍，火速領先1:0。



紅軍打破缺口後18分鐘增添比數，法明奴禁區內細膩妙傳，沙拿接應左腳射遠柱入網成2:0。諾域治雖然係升班球隊，但開波後同紅軍對攻，於禁區頂頻頻造出靚攻勢，如非艾利臣比加有卡士兩度救出險球，利物浦已經失波。28分鐘沙拿開左路角球，華基爾雲迪積克門前頂入成3:0。完半場前3分鐘，阿歷山大阿諾特右腳靚斬入禁區，奧歷治頭槌破網，利物浦只用半場已領先4球。



前面順風順水，但艾利臣卻因一次大腳傳送跣低拉傷，雖由工作人員攙扶下離開球場，領隊高普亦露出擔心神色。換邊後利物浦有佐敦軒達臣近射被救中楣，跟手阿諾特右路傳中，羅拔圖法明奴近射竟然撻Q。諾域治下半場表現確有好轉，最終憑迪姆普基突破越位門前掃入，紅軍首戰贏四個一皮袋晒3分。



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