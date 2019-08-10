【新例效應】高普呆咗　VAR第1場即甩轆

今季英超其中一條觸目新例，就係引入VAR。VAR自誕生之後，一直存在好大爭議，覺得呢個系統始終都未做到百分百公平之餘，仲好阻場波時間，破壞球賽流暢程度。利物浦對諾域治呢場英超揭幕戰首次採用VAR，場波本身冇用過個系統，但一樣搞到下半場延遲開波，原來係助理裁判個耳機，連接唔到VAR總部！



利物浦上半場輕輕鬆鬆領先4球，場波香港時間3點開波，下半場應該係大約4點開始，但最終要搞到成4點10分先開波，原來係通訊器材出現問題。只見雙方球員已經喺場上準備晒，但幾名球證先生就喺度搞來搞去，連紅軍隊長佐敦軒達臣都走埋去問球證咩事。只見奧利華畀個耳機佢聽，證明唔係自己唔想開波，而係耳機聽唔到；高普喺場邊亦等到呆晒，仲要苦笑添。而於晏菲路現場嘅球迷，期間亦不時發出噓聲。VAR於比賽時未正式派用場已經甩轆，啱啱引用呢個系統嘅英超，之後肯定不時有麻煩。



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