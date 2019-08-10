曼城怒炒「辱華」員工　竟然同成龍有關！

曼城今個夏天訪華發生唔少爭議，《新華網》更有文章公開批評曼城將帥唔尊重中國球迷同傳媒，引嚟主帥哥迪奧拿大反擊。不過，曼城近日就宣布將2名公然「辱華」嘅員工炒魷，而且件事仲同成龍有關添！



被炒嘅2位職員係曼城電台DJ麥堅恩同古卡斯，佢哋早前拎曼城訪華前2度取消航班一事嚟盟玩笑。2人喺一個廣播劇入面扮演中國人「王先生」，而且故意以中國口音嚟爆料，話曼城之所以兩度取消航班，係因為飛機上面冇得播成龍嘅電影，涉嫌種族歧視。事實上麥堅恩同古卡斯嘅節目經常踩界，之前就曾經拎曼聯領隊蘇斯克查訪問嚟惡搞，話曼聯球員作客比賽有「偷食」情況，同樣引起爭議。



曼城日前發聲明話已經將2人炒魷：「節目出街引起爭議後，球會已經即時作出調查，節目嘅製作並唔係由曼城負責，主持人要為節目內容負上全部責任。曼城一向對任何方式嘅歧視採零容忍態度，我哋已決定終止2位主持嘅合作關係。」



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