【官宣】日本「武神」後人加盟曼城！

「武神」球王片：https://bit.ly/31oG266



大阪飛腳周五晚證實，21歲前鋒食野亮太郎已經被英超王者曼城羅致，成為今年第二個轉投「藍月亮」嘅日本小將。



雖然資歷尚淺，食野亮太郎憑住盤扭出眾，瞬間爆發力強，畀人形容為「浪速美斯」，今季已經幫飛腳入咗3球。不過佢始終仲未成熟，外界估計會同今年1月畀曼城收購嘅川崎前鋒小將板倉滉一樣，先被外借歷練，板倉滉目前就去咗荷甲格羅寧根。飛腳今季戰績麻麻，本來唔多願放走食野亮太郎，但係呢個後生仔強調「唔想錯過呢個機會」，球會只好成全佢。



食野呢個姓唔只特別，原來仲大有來頭。佢哋係源自鎌倉幕府末期到南北朝時期著名武將、「武神」楠木正成後裔嘅大饗氏，據《食野家系譜》資料，呢個家族係17世紀後半期嘅大航運家，擁有過百艘船，主要由大阪輸出棉花、棉籽、菜籽油等，再由奧州運回大米、鯡魚、薯仔乾等物品謀利，喺1761年同鴻池家、三井家、加島屋並列四大富豪家族，只不過近代家道中落啫。睇怕食野家呢個招牌，好可能要靠亮太郎省番靚嘞。



食野亮太郎（Meshino Ryotaro）

出生日期：1998年6月18日（21歳）

出身地：大阪府泉佐野市

身高：1米71

體重：68公斤

位置：中場/前鋒

前屬球隊

2016-2019─大阪飛腳U23上陣67場入17球

2017-2019─大阪飛腳上陣23場入3球



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