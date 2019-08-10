港超聯　傑志友賽大炒標準流浪

將於下周一（12日）前往越南進行季前第2次集訓的傑志，周六（10日）假將軍澳足總訓練中心跟標準流浪進行友賽，憑着蘇沙梅開二度，加上盧卡斯、巴拉克及畢頓各入一球，以5比0大勝標準流浪。



於開賽20分鐘便有盧卡斯把握角球攻勢跳頂先開紀錄的傑志，3分鐘後再有蘇沙接應華杜斯挑傳頭槌攻門入網，新加盟的蘇沙隨後於33分鐘再有入球進帳，戰至42分鐘巴拉克把握盧卡斯攻門被陳栢浩拍出不完後補射入網，將比數改寫為4比0完半場。標準流浪在完半場前換入門將王子謙，後者在下半場先後多次瓦解盧卡斯及年青小將唐曉峰的攻門，直至比賽尾段「藍鳥」由畢頓射成5比0完場。



標準流浪主教練黃展鴻表示，一眾年青球員缺乏港超經驗，在體能及節奏上仍有待適應，並希望他們能夠盡快改善，至於有代表球隊上陣的史堤芬彭利拿，目前仍在跟會方談洽，而球隊則已落實巴西中堅杜馬思的加盟。傑志隊長黃洋則認為，球隊的假期比較短，在經過亞協盃及友賽對曼城一仗後，或會出現一些疲態，因此如何調整將會是關鍵，並指在越南的兩場友賽，將會是球隊在開季前的「考牌戰」。



