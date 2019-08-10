獎牌攞唔停　港跳繩進軍韓國仲有新武器

兩年一度的「亞洲及太平洋跳繩錦標賽」將於8月16至18日在韓國仁川舉行，中國香港跳繩體育聯會派出70名參賽者，繼前年香港亞太賽勇奪31金35銀34銅後，再與來自14個國家和地區合共500名運動員同場競技。繩聯今天（10日）特意在灣仔童軍總會百週年大樓進行授旗儀式和公開操練，名譽領隊林貝聿嘉女士更加作出個人捐助，預祝港隊成員旗開得勝。



港隊上月在挪威世錦賽取得6金15銀13銅的佳績，一眾運動員乘勝追擊，包括隊長蘇泳而出戰個人花式項目：「最近認真檢討了世錦賽出現的失誤，這次希望零失手完成動作。」另外，她將夥拍黃淯靖參加二人同步花式賽，並把目標放在銀牌。黃淯靖早前因為鎖骨骨折缺席世錦賽，重投訓練接近兩個月後強勢復出，「儘管患處偶爾作痛，仍然提升了動作難度，但求搏盡無悔。」



除了世錦賽隊員，港隊名單新增不少年輕選手，其中鄒俊汶、姚澤康和張柏淳將會出戰三人交互繩花式賽。「目標是冠軍！」張柏淳說。合作半年，他們信心滿滿地邁向首個國際賽事，「不緊張，反而很興奮，滿腔熱血。希望發揮正常水準，挑戰世界頂尖選手。」信心來自練習，姚澤康坦言擺放大量心機，務求提高表演可觀性：「我們優勢在於放繩和接繩中間，加插空翻動作。」



亞洲及太平洋跳繩錦標賽2019

日期：8月16至18日

地點：韓國仁川