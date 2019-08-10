沙拿3項數據勁到癲　只欠做低曼聯

英超利物浦尋晚喺英超開咧戰以4比1大破諾域治，其中佢哋神射手穆罕默德沙拿又有精彩演出，全場交出1入球1助攻，成為贏波功臣。沙拿好波，肯定係人都知，不過計埋今場呢個入波，佢已經係連續第3季喺「紅軍」首輪賽事取得入球，追平佢前線好拍檔沙迪奧文尼紀錄，而由於後者尋晚冇波入，話唔定沙拿下季仲有機會獨佔紀錄添！



此外，沙拿今場既有入波又有助攻，已經係佢歷來第12次喺單場聯賽同時交出傳射數據。環顧整個歐洲球壇，勁過佢只係得效力巴黎聖日耳門嘅尼馬，後者都只係13次，話唔定沙拿好快會打破添！



仲有，喺攻破諾域治大門之後，呢位「埃及美斯」喺英超已經先後攻破咗21支球隊大門。翻查紀錄，沙拿至今喺英超對過23個對手，就只得「紅軍」宿敵曼聯及史雲斯嘅大門頂得住佢。沙拿過去合共4鬥「紅魔鬼」仲係未入過波，只要解決埋呢粒眼中釘，就真係冇人阻得到佢啦！



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