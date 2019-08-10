香體露vs賽後李・睇　搞乜鬼

「俊昌行無家者世界盃卡迪夫城2019（香港區）籌款賽」一連兩日（10、11日）假荃灣沙咀道遊樂場舉行。周六（10日）進行的初賽上演了一場「賽馬會青少年體記師兄弟打吡」，由香體露對賽後李・睇。最終屬師兄身分的香體露，以5比2擊敗師弟賽後李・睇，成為打吡戰的最終贏家。



「師兄隊」隊員蘇肇朗，講述球隊組成的原因：「香體露全名係『香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃露天足球隊』，係由一班參加過記者計劃嘅隊員組成，我哋大家都好鍾意運動，所以就成立一隊波去為球員提供一個玩運動嘅平台。」「蘇雞」補充，香體露不僅經常現身於各大小體育比賽，更不時參加慈善活動，希望將年青人的活力和歡笑聲帶入社區，為社會服務出一分力。作為師兄的他在這場「青少年記者打吡」中攻入一球，協助球隊力挫師弟。雖然取勝，但他認為兩代人藉踢足球聯誼的意義更大：「感覺時光飛逝，今年第七年參加籌款賽，以前仲係年青一代，依家已經有再年青一代，球場上比賽唔重要，最重要係兩代人一齊玩，為咗籌款活動出力更加緊要。」



首日賽事33支隊伍分出高低後，被編入不同決賽組別。其中，香體露被編入曙光組，將在周日（11日）與其餘七支球隊爭奪曙光盃或盾冠軍。



賽事資料

名稱：俊昌行無家者世界盃卡迪夫城2019（香港區）籌款賽決賽

日期和時間：8月11日早上9時開始，頒獎禮下午3時45分舉行

地點：荃灣沙咀道遊樂場

決賽項目：曙光、街足、公義、仁愛組（各組下設盃和盾錦標）

賽事免費入場，歡迎市民到場觀看