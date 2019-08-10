四人足球夠過癮　無家者世界盃籌款賽勁正

「俊昌行無家者世界盃卡迪夫城2019（香港區）籌款賽」一連兩日（10、11日）假荃灣沙咀道遊樂場舉行。周六（10日）進行的初賽上演了一場「賽馬會青少年體記師兄弟打吡」，由香體露對賽後李・睇。最終師弟賽後李・睇以2比5不敵師兄香體露。



賽後李・睇隊員陳天朗表示，今年是第一次參加這項比賽，他指出四人足球比起其他賽制更困難，因為規則限制至少一位球員位處前半場，加上任何球員都不得進入對方禁區，因此在適應比賽的過程特別困難。雖然所屬球隊最終不敵師兄，但他亦認為球賽屬籌款性質，勝負是其次，首要是幫助無家者代表隊每年都可以派隊出戰世界盃。



首日賽事33支隊伍分出高低後，被編入不同決賽組別。賽後李・睇則被編入公義組，將在周日（11日）與其餘七支隊伍爭奪公義盃或盾冠軍。



賽事資料

名稱：俊昌行無家者世界盃卡迪夫城2019（香港區）籌款賽決賽

日期和時間：8月11日早上9時開始，頒獎禮下午3時45分舉行

地點：荃灣沙咀道遊樂場

決賽項目：曙光、街足、公義、仁愛組（各組下設盃和盾錦標）

賽事免費入場，歡迎市民到場觀看