【賽後解碼】史達寧一個踢晒　

今晚英超頭場，衞冕嘅曼城雖然畀VAR「吹走」一個入波，但憑住腳風超順嘅史達寧大演帽子戲法，作客以5比0輕取「錘仔幫」韋斯咸，繼上周捧走社區盾後，喺聯賽首輪亦旗開得勝。



曼城主帥哥迪奧拿讓王牌阿古路及尋日牛一嘅貝拿度施華先任後備，但一開波即控制戰局，25分鐘基爾獲加爆落底線傳中，韋斯咸中堅伊沙迪奧普解圍冇力變「助攻」，益晒攝入嚟嘅前鋒加比爾捷西斯快射得手，「耶穌仔」過去5次造訪倫敦打正選都有入波，非常Sharp醒。



易邊後「藍月亮」未有放鬆，51分鐘奇雲迪布尼妙傳史達寧射成2比0，連埋季前熱身賽在內，呢位英格蘭國腳連續4場有士哥。冇耐史達寧橫傳「耶穌仔」近射破網，可惜史達寧畀VAR(視像裁判)發現越位在先，慘食詐胡，亦係英超史上首次藉VAR推翻入波。但唔緊要，75分鐘馬列斯妙傳入楔嘅史達寧射成3比0，後備入替嘅阿古路及後雖操刀12碼宴客，但因佢主射時有韋斯咸球員衝入禁區，因此獲得重射機會，阿古路今次冇失拖，加上史達寧補時整多粒戴帽，最終大勝5比0打響頭炮。



在哥迪奧拿改造下，史達寧變身全能戰士，雖然今仗名義上打翼鋒，但經常與「耶穌仔」換位，擾亂對手盯防目標，猶如「影子前鋒」。今仗佢3個入波分別在左、中、右路，走位飄忽無處不在，而且佢射術確係不斷進步，臨門一腳愈來愈冷靜，喺阿古路近年傷患不斷下，史達寧絕對可於鋒線擔大旗。



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