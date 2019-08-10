歐鎧淳無形枷鎖　破關在心

「2019香港公開游泳錦標賽」周六於維多利亞公園上演次日賽事，港隊代表歐鎧淳出戰50及200米背泳賽事，分別贏得一金一銀，周日將會出戰主項100米背泳力求突破。「今年大家比以往團結，好像有一種無形的力量把大家拉在一起，向著奧運進發。」歐鎧淳大讚港隊目前氣氛良好，而自己在主項100背以A標為目標之外，也會在自由泳加把勁，力爭入選奧運接力名單。



歐鎧淳（Stephanie）6月於環地中海賽50背以27秒98刷新香港紀錄，是日她游出28秒69贏得金牌，惜無緣再破紀錄。「今天的時間不算好，但教練說滿意的。他說我的技術方面做得不錯，只是狀態未必是最佳。」周日Stephanie將會出戰主項100背，她說：「今次不會想太多衝標，訓練時已知道自己的狀態到哪裡，所以今次不會是重點出擊的賽事。」



世界錦標賽未能游到奧運A標成績（1分00秒25）無疑是一大打擊，Stephanie說更難衝破的其實是心理關口：「奧運達標年，是整整12個月。這一年我們就是不斷地衝奧運標，不斷衝、衝、衝，然後一次又一次失敗，心理壓力其實頗大。」港隊在今屆世錦賽在兩個接力項目取得直入東京奧運入場券，包括Stephanie有份出戰的4x200米自由泳接力。她表示，現時游主項都覺得特別緊張，或許自由泳會成為減壓的方法之一，「其實我很喜歡游自由式，下星期的新加坡賽我也會游100自，是我比較期待的項目。」



Siobhan今次難得回港作賽，代表南華會出戰多個接力項目，與不少年輕泳手組隊參賽。「世錦賽200自決賽當晚，我的泳會小朋友們都暫停訓練，到電視機前看我比賽。當我看到教練傳來這段片的時候，我感動得哭了。」說起世錦賽的難忘事，她說希望藉著今次賽事為年輕泳手帶來一點鼓勵：「由電視見到我游，到現在接力和我一起游，對她們來說是一件很特別的事，希望我也可以啟發到大家。小時候我就是從這些比賽開始，所以我相信你們日後也可以去到我這個水平。」



另外，4項自由泳香港紀錄保持者何詩蓓首日於接力項目收穫兩面銀牌後，周六在強項50自以25秒01力壓菲律賓選手贏得金牌，其港隊隊友鄭莉梅則以25秒94得第三名。至於陳健樂和楊珍美亦成功在100蝶及100蛙封后，小將何南慧則在200自奪金。歐鎧淳笑說，何詩蓓在隊中的化學作用很大，「就像一粒維他命C丸，丟在水中，『喳』的一聲，令我們全部都醒來。見到她的感覺就像見到世界賽的頂尖選手一樣，是我們的目標和推動力。」