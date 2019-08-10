中五仔世界賽開眼界　伍棹然要爆喇！

一連三日的 「2019香港公開游泳錦標賽」周六（10日）進行第二天的賽事。男子組的焦點落在香港游泳小將伍棹然，參加100米背泳的比賽。他初賽以58秒17進入決賽，決賽以破個人最佳時間的57秒69 贏得國際組季軍以及本地組冠軍。



伍棹然以平常心看待能夠突破自己的個人最佳時間，「我上一次的個人最佳成績是上年10月於學界比賽時創出的57秒84，今次是57秒69，老實說未有想過自己可以做到。因為前個星期在光州的世錦賽後狀態調整比較一般，今次公開賽只係抱練習的心態去比賽。」



月初從光州世界游泳錦標賽返港的伍棹然，對於自己首次踏上世錦賽的舞台，親身體驗大場面後，令自己更有動力從基本功上繼續進步：「世錦賽是次於亞運的大型賽事，甚至奧運的選手都會同場比賽，亦能夠見證世界紀錄的誕生。感覺自己和世界級水平的運動員距離相差好遠，希望透過今次寶貴經驗可以令自己未來的比賽繼續進步，例如水碟腳和耐力，因為自己在200米後開始『拉車』，要在今個暑假打穩基礎。」



來年升上中六的伍棹然即將面對文憑試，他表示會逐漸花更多時間於讀書方面：「可能會減少一至兩次的訓練，但都會保持自己的訓練量，維持自己的狀態，DSE期間則不會參加大型賽事。」



香港賽馬會青少年體育記者培訓計畫

實習記者郭衍霆