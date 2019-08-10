VAR發神威　3度出手開創英超歷史

新一季英超首度採用視像助理球證系統(VAR)，雖然之前一晚喺利物浦大勝諾域治場波，唔算有太大發揮，但嚟到今晚英超頭場韋斯咸對曼城，結果VAR先後3次出手，2度更改球證判決，簡直搶盡風頭。



VAR今場首次出手，係喺54分鐘，當時曼城領先緊2比0，當時史達寧小禁區左路接應隊友妙傳，突破越位傳中，交畀門前嘅加比爾捷西斯射入，當時曼城球員已經開始慶祝。不過，球證甸恩之後翻睇VAR，結果發現史達寧喺同對方守將幾乎平排之下，基本上係肉眼都睇唔到，但就經回放片段發現佢左肩輕微突出，最後判為越位，將入球取消。呢個亦係VAR喺英超首次改變球證判決嘅歷史一刻。



之後去到75分鐘，史達寧射入曼城第3球後，球證又以VAR查看呢位英格蘭國腳有冇越位，但睇片後證實未有違規，入球有效。至於今場最後一次用到VAR，則係83分鐘，曼城一次12碼，當時主射嘅阿古路起腳畀韋斯咸門將法比安斯基捉路救出。不過球證又一次收到VAR指示，喺翻睇片段之後發現，有韋斯咸球員喺阿古路起腳前走咗入禁區，因此曼城得到重射機會。獲得將功補過機會嘅阿古路今次一針見血，終於為曼城改寫比數到4比0，自己亦成功開齋，佢都應該感謝VAR幫手呀！





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