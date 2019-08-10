VAR好掂？哥迪奧拿：你求神拜佛咪出錯

英超今季首次採用VAR(視像助理球證系統)，尋晚韋斯咸對曼城場波就勁幫到手，先後兩次更改球證判決。不過，賽後曼城主帥哥迪奧拿就唔見得太滿意，只係話希望VAR唔好出錯，否則會嚇死人喎！



哥迪奧拿話：「我唯一希望係VAR唔好錯呀唔該！係越位就判越位，係極刑就判極刑。規則就係規則，冇問題；我只係怕有時明明冇錯，但最後判無效，咁咪唔好囉！其實以前都間中發生過，所以最後都係由球證做決定。」



點解哥帥咁多聲氣？原來同曼城上屆喺歐聯8強畀熱刺淘汰有關。哥帥回應：「經過上屆對熱刺嘅經歷，成6萬人都慶祝緊，但1秒之後，竟然話越位，然後我哋輸咗，依家我適應咗呢種情況。」哥帥指出，上星期曾經喺倫敦同其他領隊開會，一齊睇吓VAR運作：「我相信會愈嚟愈公平，將來亦會更快，因為當VAR唔係企你嗰邊，你一定要有強健心態。你要知道場波係3比0定2比0，根本係完全唔同晒，一個判決會影響全場氣氛，受影響嘅唔止係球隊，仲有球迷都受影響。」



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