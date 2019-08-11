黃興桂：魔車戰考林伯睇餸食飯功力

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新季英超啱啱開鑼，揭幕戰利物浦大勝諾域治四個一皮，贏得清風送爽，美中不足係門神艾利臣比加傷出，但正如我賽前所講，「紅軍」爭取聯賽冠軍目標非常清晰，強勢開局乃意料之內。



講番今晚重頭戲「紅藍大戰」，曼聯主場鬥車路士，兩個紅褲子出身嘅冠軍高手、如今返回舊東家當主帥嘅蘇斯克查同林柏特正面交鋒。「紅魔」貴價買入右閘雲比沙卡及中堅哈利馬古尼，其中後者更成為世界最高身價後衞，到底係咪已經達到利物浦鐵衞華基爾雲迪積克嘅水平？而箭頭盧卡古走人後，「蘇B」喺鋒線只能靠拉舒福特、安東尼馬迪爾及阿歷斯山齊士，火力係咪足夠？



禁買令陰霾考起林伯



另邊廂林柏特喺禁買令陰霾下接手車仔，盡顯情義，由於王牌夏薩特離隊，點樣注入新進攻元素將成關鍵，陣中仍有巴克里、高華錫及美國快翼基斯甸普列錫可用，要考考「林伯」睇餸食飯嘅能力喇。我認為今仗五五波，但車仔可以全身而退。



至於早少少開波嘅阿仙奴作客紐卡素，前者今夏積極增兵，應可刺激起原有球員嘅鬥心，就算「喜鵲」地頭聖占士公園向來係強隊嘅英雄塚，但我相信阿仙奴至少可攞番1分。



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