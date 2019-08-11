4人足球大激鬥　香港隊打完巴西回歸迎群雄

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「俊昌行無家者世界盃卡迪夫城2019（香港區）籌款賽」一連兩日於荃灣沙咀道遊樂場舉行，為無家者足球代表隊籌集出戰世界盃的經費。今屆參賽隊伍包括俊昌行、利記集團等贊助商，還有剛在威爾斯出戰完無家者世界盃的香港代表隊，各路雄師今日將上演連場激戰！（on.cc東網周日早上10起直播）



原定在6月舉行的無家者世盃籌款賽，因場地和社會問題延至昨日展開。雖然首日比賽天氣酷熱，但無阻各參賽球隊積極爭取入圍，為無家者足球出一分力。香港代表隊早前在卡迪夫城舉行的無家者世界盃，與巴西、美國、捷克等歐美強隊較量，最終港隊以兩場勝仗完成世盃之旅。



賽事中攻入11球的球員梁寶瀧今年是首次參賽，他認為4人制賽事講求團隊合作，必須不斷快速傳球才能製造攻勢。「寶瀧」機緣巧合之下被選入集訓隊，經3個月的鍛煉終入選港隊，他對自己由「無家者」轉變為港隊成員，感到既興奮又夢幻，同時感謝籌款賽眾贊助商，特別是「俊昌行」的支持：「好多謝佢哋咁支持我哋，物資、贊助費都係由呢啲企業支持，希望我哋用行動去報答番佢哋。」



贊助商俊昌行傳遞正能量

本屆冠名贊助商「俊昌行」亦是參賽隊伍之一，行政總裁柯曉泉解釋熱心支持的原因：「有朋友問我想唔想支持，我覺得好有意義，因為可以做吓善事，又可以踢波。」自小熱愛足球的柯先生昨日亦有披甲上陣擔演龍門，他表示部分無家者或因一時挫折而誤入歧途，而足球能磨練他們的意志，並能傳遞出「努力便有回報」的正面訊息，故此他冀望藉贊助足球比賽，讓無家者有所得着。



■圖／文：黃雋謙